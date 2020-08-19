Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео 

18 августа в резиденции президента Российской Федерации в Ново-Огарево Владимир Путин принимал у себя главу "Роснефти" Игоря Сечина . Встреча началась с подарка президенту. Сечин вручил Путину бутылку с нефтью, добытой на новом месторождении под Красноярском. В октябре 2019-го года "Роснефть" выиграла тендер на право осваивать это месторождение.

«С большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы — 0,02 процента», — прокомментировал свой подарок Сечин. Также Игорь Сечин добавил, что это нефть премиального класса и она даже лучше, чем ближневосточная.