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Ельцин мог вернуть Крым: раскрыты новые факты о полуострове 

Вероника Полынина 1 час назад
Ельцин мог вернуть Крым: раскрыты новые факты о полуострове
Фото: ТАСС
Борис Ельцин, которого многие упрекают в том, что в 1991 году он упустил возможность вернуть Крым в состав России, был вынужден отказаться от полуострова в обмен на ядерное оружие.
Как напоминают авторы Дзен-канала «Бегемотъ», Ельцин отказался от претензий на Крым при подписании соглашения «О совместных мерах в отношении ядерного оружия».
К 1991 году ядерное оружие СССР находилось на территориях России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Ельцин настоял на том, чтобы оно или бело передано России, или уничтожено на территориях республик.
В качестве компенсации Белоруссия получила значительные денежные средства на уничтожение и вывоз ядерного боезапаса, Казахстан договорился с США о выкупе оружейного урана, а Украина передала свои запасы России взамен российских поставок на 160 млн долларов радиоизотопного топлива для АЭС и исключения всех вопросов по принадлежности Крыма из повестки договора.
Как сообщал «Рамблер», Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.
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Политика , Борис Ельцин , Республика Крым
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