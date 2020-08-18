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МИД прокомментировал мятеж военных в Мали 

ТАСС 1 час назад
МИД прокомментировал мятеж военных в Мали
Фото: ТАСС
Сотрудники посольства России в Мали, где военные мятежники арестовали президента и премьер-министра, находятся в безопасности. Об этом заявил во вторник ТАСС специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Посольство и сотрудники находятся сейчас в безопасности, — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — Никаких тревожных моментов вокруг посольства мы не отмечаем. Предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности. Естественно, если что-то будет нужно, центр всегда окажет необходимую поддержку, но пока в этом нет необходимости".
Богданов добавил, что поддерживает очень плотный контакт с российским послом в Бамако Игорем Громыко.

"Он мне рассказывает, что происходит там, и самое главное, что никто из наших граждан не пострадал, — отметил он. — Есть все возможности для самообеспечения, так что в случае чего наше посольство может продержаться довольно долго, если будут какие-то перебои с электричеством, водой или связью".

Москва внимательно следит за ситуацией в Мали, но делать прогнозы относительно ожидаемого заявления военных пока трудно, отметил замглавы МИД.
"Мы следим за развитием обстановки. По оценке наблюдателей, находящихся в Бамако, это можно назвать военным мятежом", — сказал он.

"Самое главное, что через где-то пару часов ожидается официальное заявление руководителей, выступление военных, которые расскажут, что они сделали, какие цели были этого выступления, какие дальнейшие планы. Пока трудно делать какие-то прогнозы по поводу их решений", — подчеркнул Богданов.

Министерство иностранных дел выразило надежду на то, что сложившаяся ситуация в Мали не отразится на традиционно дружественных отношениях Москвы и Бамако.

"Наши отношения всегда были традиционно дружественными. И наша страна многое сделала для малийского народа. Поэтому не думаю, что эта ситуация отразится на характере наших отношений", — отметил он.

18 августа находящиеся в пригороде Бамако армейские части подняли мятежи направились в столицу. Позднее мятежники заявили об аресте президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и главы правительства Бубу Сиссе.
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Комментарии
Политика , Михаил Богданов , Ибрагим Кейта , МИД , ИТАР-ТАСС , Бамако , Мали
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