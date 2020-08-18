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Белоруссия в огне. Главное

Лавров и Маас обсудили ситуацию в Белоруссии 

RT на русском и ещё 26 57 минут назад
Лавров и Маас обсудили ситуацию в Белоруссии
Фото: Reuters
Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили ситуацию в Белоруссии, выразив надежду на скорейшую нормализацию обстановки в республике.
Об этом сообщил МИД России.
Отмечается, что министры обсудили последние события в Белоруссии в развитие телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, привлечено внимание Германии как председательствующей в Евросоюзе к предпринимаемым извне попыткам дестабилизировать ситуацию в этой братской для России стране», — заявили в министерстве.

Ранее Путин обсудил ситуацию в Белоруссии в ходе двух телефонных разговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Российский лидер заявил о неприемлемости любых попыток вмешательства в дела Белоруссии.
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Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Ангела Меркель , Сергей Лавров , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МИД , ЕС , Германия
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