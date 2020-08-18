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Белоруссия в огне. Главное

Меркель пожаловалась Путину на Лукашенко 

Павел Тиунов 1 час назад
Путин и Меркель обсудили Белоруссию
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после проведения в республике президентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правительства ФРГ.
Известно, что Меркель осудила действия белорусских силовиков, а также отметила, что придерживается принципиальной позиции, согласно которой властям Белоруссии необходимо отказаться от насилия и освободить всех политических заключенных.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», Литва, Латвия и Польша подготовили план по снижению градуса напряжения в Белоруссии. По мнению экспертов, белорусским властям необходимо воздержаться от силовых способов взаимодействия с протестующими, а также отпустить всех активистов, задержанных в ходе разгона акций протестов. Между тем СМИ отмечают, что в Евросоюзе и США до сих пор обсуждается введение возможных санкций в отношении белорусских властей. На прошлой неделе новости о об этом спровоцировали падение котировок белорусских государственных облигаций.
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Политика , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , ИТАР-ТАСС , Германия
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