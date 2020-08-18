Путин и Меркель обсудили Белоруссию

Известно, что Меркель осудила действия белорусских силовиков, а также отметила, что придерживается принципиальной позиции, согласно которой властям Белоруссии необходимо отказаться от насилия и освободить всех политических заключенных.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Литва, Латвия и Польша подготовили план по снижению градуса напряжения в Белоруссии. По мнению экспертов, белорусским властям необходимо воздержаться от силовых способов взаимодействия с протестующими, а также отпустить всех активистов, задержанных в ходе разгона акций протестов. Между тем СМИ отмечают, что в Евросоюзе и США до сих пор обсуждается введение возможных санкций в отношении белорусских властей. На прошлой неделе новости о об этом спровоцировали падение котировок белорусских государственных облигаций.