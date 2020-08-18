Лужков разрешил рейв на Красной площади

Мэр Москвы Юрий Лужков разрешил провести рейв на Красной площади у стен Мавзолея в 1995 году после личной встречи с организатором мероприятия Русланом Мирошником, в ходе которой продюсер подарил ему ролики. Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube пятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
Мирошник показал совместную фотографию с Лужковым из кабинета мэра.
«Взял и подарил ему ролики в 95-м. Видите, вот это сумка с роликами. Он говорил: «Ну конечно я подпишу»», — поведал продюсер.
В рамках мероприятия 20 тысяч роллеров приехали на Красную площадь со стадиона «Динамо».
Пятая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 17 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1995 году, секретах главных хитов поп-звезд и о главных музыкальных изданиях начала 1990-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, а четвертую — здесь.
Подробнее про рейв под дверью мавзолея (видеоролик с таймкодом).