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Белоруссия в огне. Главное

Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской 

News.ru 55 минут назад
«Интересно, задача не только снести Лукашенко?»
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал призыв белорусских оппозиционеров о том, что граждане должны продолжать забастовки в республике до тех пор, пока Александр Лукашенко не покинет пост президента.
Ранее глава штаба кандидата на пост белорусского президента Светланы Тихановской Мария Мороз обратилась к гражданам страны с призывом устроить всеобщую забастовку. Она отметила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «понимает только язык силы и конкретного экономического ущерба».

Интересно, задача не только снести Лукашенко, но и уничтожить экономику? — поинтересовался российский журналист.

Он намекнул, что эти предприятия не принадлежат Лукашенко, поэтому он лично не понесёт никакого ущерба, передаёт «Царьград».
Акции протеста в Белоруссии проходят с воскресенья, 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства — дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Как писал NEWS.ru, Лукашенко допустил проведение ещё одних президентских выборов в Белоруссии. По словам политика, сказанным в разговоре с пришедшими на встречу с ним белорусами, сначала необходимо принять новый основной закон страны. После этого возможны выборы.
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Комментарии 2
Политика , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Владимир Соловьев , Александр Лукашенко , Мария Мороз , Царьград ТВ
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