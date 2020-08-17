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Объяснен запрет движения АУЕ в России 

Lenta.ru 26 минут назад
Объяснен запрет движения АУЕ в России
Фото: РИА Новости
Зампред Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора рассказала о том, почему в России международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признали экстремистской организацией. Об этом сообщает «Интерфакс».
По ее словам, это решение позволит оградить детей от вовлечения в данную субкультуру и преступную деятельность. Киркора отметила, что теперь в правовом поле появляется возможность защитить несовершеннолетних от того, чтобы они вступили на этот путь и очаровались воровской романтикой.
Правозащитница также поддерживает решение о возможности привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних за участие в этом движении. Киркора добавила, что данная мера будет использоваться только в крайних случаях.
Ранее 17 августа сообщалось, что Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.
Теперь действия лиц, пропагандирующих идеи движения и склоняющих к криминальной деятельности молодежь, попадают под статью 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ. Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 тысяч рублей. Фактически сторонников АУЕ приравняли к адептам фашизма или исламистам-радикалам.
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Политика , Ирина Киркора , Генпрокуратура РФ , Совет по правам человека
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