Дмитрием Гордоном. В прямом эфире канала «Капитал» указанный эксперт, прежде всего, раскритиковал встречу белорусского лидера с бульварным журналистом из Украины

Напомним, что беседа Лукашенко с главным редактором журнала "Бульвар" (Киев") и по совместительству агентом Службы безопасности Украины (в чем сам Гордон публично признался после интервью с Игорем Стрелковым ) состоялась в разгар "истории с 33 бойцами из РФ, задержанными в Минске".

Джангиров попенял на то, что, если сам Лукашенко мог и не знать, кому предстоит давать интервью, то уж его службы, занимающиеся организацией подобных встреч, должны были «узнать, что представляет из себя этот персонаж».

Далее «тема неразборчивости» была продолжена и в отношении реакции легитимных властей Белоруссии на агрессивную и напористую политику стран Запада.