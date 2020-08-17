Киевский политолог Дмитрий Джангиров указал на ожидаемые действия условного Запада в отношении Белоруссии и выразил удивление неразборчивости, близорукости или сознательному вредительству в окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В прямом эфире канала «Капитал» указанный эксперт, прежде всего, раскритиковал встречу белорусского лидера с бульварным журналистом из Украины Дмитрием Гордоном.
Напомним, что беседа Лукашенко с главным редактором журнала "Бульвар" (Киев") и по совместительству агентом Службы безопасности Украины (в чем сам Гордон публично признался после интервью с Игорем Стрелковым) состоялась в разгар "истории с 33 бойцами из РФ, задержанными в Минске".
Джангиров попенял на то, что, если сам Лукашенко мог и не знать, кому предстоит давать интервью, то уж его службы, занимающиеся организацией подобных встреч, должны были «узнать, что представляет из себя этот персонаж».
Далее «тема неразборчивости» была продолжена и в отношении реакции легитимных властей Белоруссии на агрессивную и напористую политику стран Запада.
«А что он не знал, что кроме Москвы у Белоруссии нет союзников»?, — задал риторический вопрос руководитель канала «Капитал».