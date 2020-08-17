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Жителя Норвегии заподозрили в шпионаже в пользу России 

РИА Новости 51 минуту назад
Жителя Норвегии заподозрили в шпионаже в пользу России
Фото: РИА Новости
Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте подозреваемого в передаче государственной тайны мужчины, который якобы встречался с "российским разведчиком", передает норвежская телерадиокорпорация NRK со ссылкой на данные правоохранительных органов королевства.
Согласно этим данным, гражданин Норвегии был задержан в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

"Обвинение основывается на том, что между обвиняемым и российским разведчиком проводились встречи", — заявила адвокат Лине Ниигард, которую цитирует NRK.

Отмечается, что арестованный норвежец вины не признает.
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Политика , МВД , Норвегия
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