Жириновский посетит Фургала в СИЗО

Посещение запланировано на 19 августа.

Игорь Михеев. Кроме Жириновского к Фургалу планируют прийти депутаты от ЛДПР Максим Зайцев и Никита Березин, а также руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме

Ранее Жириновскому и другим депутатам запретили посещать бывшего главу Хабаровского края на основании 18-й статьи федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», поскольку свидания предоставляются подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.

NEWS.ru писал, что ЛДПР отказали в проведении акции на Пушкинской площади Москвы в поддержку Фургала из-за санитарных ограничений. После этого либерал-демократы намерены 22 августа провести встречу активистов с выступлением депутатов и лидера партии рядом с Институтом мировых цивилизаций на закрытой территории.