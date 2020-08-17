Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Жириновский планирует посетить Фургала в СИЗО 

News.ru и ещё 3 18 минут назад
Жириновский посетит Фургала в СИЗО
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Глава ЛДПР Владимир Жириновский намерен посетить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Посещение запланировано на 19 августа.
Кроме Жириновского к Фургалу планируют прийти депутаты от ЛДПР Максим Зайцев и Никита Березин, а также руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Михеев.
Ранее Жириновскому и другим депутатам запретили посещать бывшего главу Хабаровского края на основании 18-й статьи федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», поскольку свидания предоставляются подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.
NEWS.ru писал, что ЛДПР отказали в проведении акции на Пушкинской площади Москвы в поддержку Фургала из-за санитарных ограничений. После этого либерал-демократы намерены 22 августа провести встречу активистов с выступлением депутатов и лидера партии рядом с Институтом мировых цивилизаций на закрытой территории.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
News.ru: последние новости
В служебной машине военного атташе РФ обнаружили аппаратуру слежения В служебной машине военного атташе РФ обнаружили аппаратуру слежения Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии Дегтярёв уволил главу хабаровского Минздрава после визита в поликлинику Дегтярёв уволил главу хабаровского Минздрава после визита в поликлинику
Комментарии
Политика , Владимир Жириновский , Игорь Михеев , Максим Зайцев , Сергей Фургал , СИЗО "Лефортово" , Госдума , ЛДПР , ФСИН , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Стало известно о прекращении работы бастующего БМЗ
Стало известно о прекращении работы бастующего БМЗ
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
«Парни по 30, девушки по 60»: названа «зарплата» белорусов за…
«Парни по 30, девушки по 60»: названа «зарплата» белорусов за…
Видео
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
00:46
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
В мире Другое
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
00:17
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
Происшествия Армия
Лукашенко назвал условие новых выборов
00:31
Лукашенко назвал условие новых выборов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение