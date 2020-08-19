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Москва отреагировала на высылку российского дипломата из Норвегии 

Lenta.ru и ещё 41 23 минуты назад
Власти Норвегии выслали российского дипломата «по указке США», Москва ответит зеркально, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его цитирует РИА Новости в среду, 19 августа.

«Россия однозначно ответит зеркально на высылку российского дипломата», — сказал сенатор.

Шпионский скандал: Норвегия приняла меры в отношении РФ
Ранее в среду стало известно о решении Осло выслать из страны гражданина России, который работал в торговом отделе посольства и якобы совершил действия, «несовместимые с дипломатическим статусом».
17 августа норвежские СМИ сообщили об аресте 50-летнего местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. По информации правоохранительных органов, норвежец встречался с офицером российской разведки. По данным издания Upstream, задержанный работал в компании по управлению рисками DNV GL, которая связана со строительством трубопровода «Северный поток-2».
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Политика , Видео , Владимир Джабаров , Совет Федерации , РИА Новости , Москва , Норвегия , США
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