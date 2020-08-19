«Россия однозначно ответит зеркально на высылку российского дипломата», — сказал сенатор.

Ранее в среду стало известно о решении Осло выслать из страны гражданина России, который работал в торговом отделе посольства и якобы совершил действия, «несовместимые с дипломатическим статусом».

17 августа норвежские СМИ сообщили об аресте 50-летнего местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. По информации правоохранительных органов, норвежец встречался с офицером российской разведки. По данным издания Upstream, задержанный работал в компании по управлению рисками DNV GL, которая связана со строительством трубопровода «Северный поток-2».