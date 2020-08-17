В России назвали главную слабость Лукашенко

Он уточнил, что этот род действительности очень важен, особенно сейчас. Как добавил сенатор, сегодня именно в сфере информации разворачиваются «главные битвы», передает «Невские новости».

«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти», — сказал Пушков.

Сенатор добавил, что лучшее средство информационного проигрыша оппозиции — это примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, пишет РИА Новости.

«ФедералПресс» напоминает, что жители Белоруссии продолжают устраивать протестные акции. Мероприятия проходят уже неделю. На днях Лукашенко решил пообщаться с митингующими. Во время разговора он заявил, что повторных выборов не будет.