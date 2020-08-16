Путин снова поговорил с Лукашенко

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Белоруссия в огне. Главное

Путин вновь поговорил с Лукашенко 

Майк Габриелян и ещё 1 14 минут назад
Президент России Владимир Путин в воскресенье вновь провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после президентских выборов. В частности речь шла об «оказываемом на республику давлении извне».
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«С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

Это второй за нынешние выходные телефонный разговор Путина и Лукашенко. Накануне они также обсуждалиситуацию в Белоруссии.
Политика , Видео , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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