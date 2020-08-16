Путин снова поговорил с Лукашенко

Президент России Владимир Путин в воскресенье вновь провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после президентских выборов. В частности речь шла об «оказываемом на республику давлении извне».
«С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.
Это второй за нынешние выходные телефонный разговор Путина и Лукашенко. Накануне они также обсуждалиситуацию в Белоруссии.