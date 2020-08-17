В Раде поведали о сорвавшемся плане СБУ заманить бойцов ЧВК Вагнера на Украину через Белоруссию 

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По словам Гончаренко, в СБУ решили заманить на Украину бойцов ЧВК Вагнера, принимавших участие в военном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сотрудники спецслужбы под видом представителей работодателя наняли граждан России якобы для выполнения задач на территории Южной Америки. Как поведал парламентарий, для наемников «разработали маршрут Минск — Стамбул и дальше до Венесуэлы».

Согласно замыслу киевской стороны, направлявшийся в Турцию самолет должен был приземлиться на Украине. В этом случае россиян арестовала бы СБУ.

Бойцы ЧВК не вылетели из Белоруссии, так как операцию «кто-то слил», отметил Алексей Гончаренко в эфире своего видеоблога.