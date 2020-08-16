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Белоруссия в огне. Главное

Цепкало заявил, что его семью не выпускают из РФ 

News.ru и ещё 3 31 минуту назад
Цепкало заявил, что его семью не выпускают из РФ
Фото: valerytsepkalo/facebook.com
Незарегистрированный кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что его супругу и двух маленьких детей держат на границе России и Украины. По его словам, членов семьи вернули на российскую сторону после того, как они прошли контроль пункта перехода Троебортное.
Об этом, перебравшийся в Киев политик сообщил в своём Telegram-канале.

Её держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на российской стороне. Её вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе, — говорится в сообщении Цепкало.

Он считает инцидент на российско-украинской границе попыткой давления на него из-за политической позиции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерий Цепкало объявлен в России в международный розыск. Представитель политика Алексей Урбан заявил о возбуждении уголовного дела по факту взятки. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Сам Цепкало уехал на Украину ещё до голосования, так как опасался преследования по политическим мотивам.
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Политика , В мире , Белоруссия в огне , Валерий Цепкало , Киев
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