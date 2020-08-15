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Миллионы Газзаева, квартиры Третьяка: спортсмены-депутаты раскрыли доходы 

Майк Габриелян 10 минут назад
Миллионы Газзаева, квартиры Третьяка: спортсмены-депутаты раскрыли доходы
Фото: sports.ru
Стало известно о доходах российских спортсменов-депутатов Госдумы. Они опубликовали сведения о полученных средствах, расходах, имуществе и обязательствах за 2019 год. Об этом сообщает Sports.ru.
Все спортсмены за исключением Валерия Газзаева представляют «Единую Россию». Газзаев — член партии «Справедливая Россия».
Самым богатым депутатом-спортсменом стал Валерий Газзаев с доходом в 146,89 млн рублей. Причём за год его доход вырос более чем в 10 раз.
У футбольного тренера есть участок под ИЖС — 15 соток, участок в Испании для эксплуатации существующего жилого дома — 10 соток, жилой дом в Испании на 307 квадратов (в общей долевой собственности). Легковой автомобиль, квартира (270 кв м).
Доход супруги составляет 230 тысяч. У неё 9 участков, 2 жилых дома (плюс испанский в общей долевой собственности). две квартиры, дачный дом с хозпостройками, гараж, хозблок, нежилое помещение. В безвозмездном пользовании квартира (та же, что у мужа), плюс легковой автомобиль.
Второе место занял Владислав Третьяк
Его доход — 26,07 млн рублей. Имущество: 4 участка — садовые и дачные (от 12 до 75 соток), 2 жилых дома, жилое здание, 2 квартиры в Латвии (по 167 квадратов), 2 квартиры в России (одна — в общей долевой собственности), гараж, машиноместо, хозяйственная постройка, 2 бани, хозблок, беседка, навес, мансарда над хозблоком и сарай. Плюс гараж в безвозмездном пользовании.
В тройку богачей вошел и Вячеслав Фетисов с доходом в 14,98 млн рублей. В его пользовании квартира 132 квадратных метра.
Доход супруги — 9,29 млн Имеется земельный участок для строительства комплекса придорожного обслуживания с коттеджной застройкой, 88 соток. 2 квартиры (132 и 1052 квадратных метра), 4 машиноместа, легковой автомобиль и мотовездеход, участок под ИЖС в 12 соток.
Доход Николая Валуева составил 13,23 млн У его семьи помимо прочего жилья есть 2 дома (в Испании — 98 квадратов, в России — 217).
Доходы других депутатов-спортсменов составляют 5-10 млн рублей.
Отметим, что у многих парламентариев есть дома в странах-членах НАТО — Латвии и Испании.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Испания по первому требованию выдала США российского гражданина, оказавшегося на её территории.
Видео дня. Белоруссия вернула задержанных россиян «из ЧВК» в Москву
Комментарии 17
Политика , Николай Валуев , Владислав Третьяк , Валерий Газзаев , Вячеслав Фетисов , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , НАТО
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