Путину представят инициативы жителей Дальнего Востока

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доложит российскому президенту Владимиру Путину об инициативах жителей Дальнего Востока, после того как вернётся из поездки по региону.
«Инициатив было очень много, и по приезду я доложу о них президенту России», — цитирует РИА Новости Мишустина.
По его словам, ранее Путин назвал развитие Дальнего Востока одним из приоритетов государственной политики.
Ранее Михаил Мишустин выразил благодарность врио губернатора Камчатского края Владимиру Солодову за активную работу.