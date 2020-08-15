Сенаторы остались без недвижимости за границей

Недвижимость за границей на сегодня осталась у шести российских сенаторов и членов их семей. Всего сведения о доходах подали 168 политиков.

Число тех, кто имеет недвижимость за границей, существенно снизилось. По итогам 2018 года таких сенаторов было девять, пишет ТАСС.

Член Совфеда от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков указал, что у двух его несовершеннолетних детей есть общежитие в Великобритании. Отчиталась о зарубежной недвижимости представитель Удмуртии в Совфеде Любовь Глебова — у неё есть участок земли площадью 541 кв. м. для размещения домов многоэтажной жилой застройки и жилой дом такой же площади в Германии в равных долях с супругом.

Представитель в СФ Воронежской области Сергей Лукин имеет половину доли квартиры площадью 30 кв. м. в Черногории. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев имеет жилой дом в Великобритании площадью 489,3 кв. м. Сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов владеет недвижимостью в Болгарии площадью 45,3 кв. м.

Есть зарубежная недвижимость у олимпийской чемпионки по прыжкам в длину Татьяны Лебежевой, представлявшей в Совфеде Волгоградскую область, и бывшего сенатора от Мурманской области Игоря Чернышенко . На данный момент оба не являются членами верхней палаты парламента.

Также в декларации за 2018 год действующий сенатор от Тамбовской области Алекандра Бабакова указала, что в пользовании её несовершеннолетнего ребёнка есть квартира в Бельгии площадью 250 кв. м. В декларации Бабаковой за 2019 год таких данных нет.