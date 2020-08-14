Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Путин раскрыл свои доходы 

Вероника Полынина и ещё 1 1 час назад
Путин раскрыл свои доходы
Фото: ТАСС
Кремль опубликовал декларацию президента России Владимира Путина о доходах, расходах и имуществе за 2019 год.
Согласно опубликованным сведениям, доход главы государства в 2019 году составил 9 млн 726 тысяч 595 рублей, в среднем — около 810 тысяч рублей в месяц.
В этом году Путин задекларировал то же имущество, что и ранее: две квартиры площадью 153,7 и 77 квадратных метров, гараж 18 квадратных метров, гаражное место 18 квадратных метров, два автомобиля ГАЗ М-21, автомобиль «Нива» и автоприцеп «Скиф».
В 2018 году Владимир Путин задекларировал доход в размере 8 648 353 рубля.
Больше всего президент заработал в 2017 году — более 18 млн 700 тысяч рублей. Эта сумма учитывала в том числе средства, полученные от продажи земельного участка в 15 соток.
Ранее «Рамблер» писал, что доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2019 году увеличился почти в 20 раз. За прошедший год Кадыров задекларировал 147,99 млн рублей дохода, тогда как годом ранее в декларации был указан доход в 7,58 млн рублей.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Комментарии 174
Политика , Рамзан Кадыров , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адвокат потерял Ефремова
Адвокат потерял Ефремова
На основателя Nexta завели дело
На основателя Nexta завели дело
России предсказали гражданскую войну и нападение Китая
России предсказали гражданскую войну и нападение Китая
Тихановская сделала заявление о трансфере власти
Тихановская сделала заявление о трансфере власти
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение