Путин раскрыл свои доходы 

Кремль опубликовал декларацию президента России Владимира Путина о доходах, расходах и имуществе за 2019 год.

Согласно опубликованным сведениям, доход главы государства в 2019 году составил 9 млн 726 тысяч 595 рублей, в среднем — около 810 тысяч рублей в месяц.

В этом году Путин задекларировал то же имущество, что и ранее: две квартиры площадью 153,7 и 77 квадратных метров, гараж 18 квадратных метров, гаражное место 18 квадратных метров, два автомобиля ГАЗ М-21, автомобиль «Нива» и автоприцеп «Скиф».

В 2018 году Владимир Путин задекларировал доход в размере 8 648 353 рубля.

Больше всего президент заработал в 2017 году — более 18 млн 700 тысяч рублей. Эта сумма учитывала в том числе средства, полученные от продажи земельного участка в 15 соток.