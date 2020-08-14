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Доход губернатора Тульской области в 2019 году увеличился до 7,2 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Губернатор Тульской области отчитался о доходах
Фото: предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в 2019 году заработал свыше 7,23 млн рублей, что почти на 540 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Отчет о доходах и имуществе опубликовали в четверг на официальном сайте правительства региона.
В 2018 году доход губернатора составил около 6 млн 695 тыс. рублей.
Данные о собственности главы региона не изменились по сравнению с отчетом за предыдущий период. Дюмин владеет земельным участком площадью 3 127 кв. м, жилым домом площадью 152,9 кв. м, квартирой площадью 344 кв. м. Есть у главы региона автомобиль Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска, два машиноместа по 19,3 и 19,1 кв. м, баня площадью 107,8 кв. м и часть здания площадью 60,7 кв. м.
Доход супруги губернатора снизился за этот же период на 4,07 млн рублей и составил немногим более 9,8 млн рублей. В ее собственности находится то же недвижимое имущество, что и у мужа, а также легковой автомобиль Land Rover Range Rover Sport 2018 года выпуска, который указали в декларации 2019 года.
В должность губернатора Тульской области Дюмин вступил 22 сентября 2016 года, получив на выборах 84,17% голосов избирателей.
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Политика , Алексей Дюмин
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