Губернатор ЯНАО выздоровел после коронавируса 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что выздоровел после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19.
«Получил два отрицательных теста подряд, что даёт возможность вернуться к полноценной работе. В целом чувствую себя хорошо», — написал он в Instagram.
Губернатор отметил, что в понедельник, 17 августа, отправляется в поездку по дорогам региона.
Ранее в ЯНАО продлили до конца августа режим обязательной самоизоляции.
31 июля Артюхов сообщил, что заболел COVID-19.