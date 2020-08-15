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Губернатор ЯНАО выздоровел после коронавируса 

RT на русском и ещё 7 53 минуты назад
Губернатор ЯНАО выздоровел после коронавируса
Фото: РИА Новости
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что выздоровел после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Получил два отрицательных теста подряд, что даёт возможность вернуться к полноценной работе. В целом чувствую себя хорошо», — написал он в Instagram.

Губернатор отметил, что в понедельник, 17 августа, отправляется в поездку по дорогам региона.
Ранее в ЯНАО продлили до конца августа режим обязательной самоизоляции.
31 июля Артюхов сообщил, что заболел COVID-19.
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Политика , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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