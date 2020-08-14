Dagbladet (Норвегия) . А если Россия на этот раз права, и ее вакцина сработает? Гонка за вакцину — это величайшая гонка нашего времени, победу в которой нельзя измерить деньгами. Но все же, кому Россия продаст «свой триумф»? Ведь если она выиграет в этом соревновании, то Путин сможет заполучить практически все что угодно, уверен автор издания

Владимир Путин отправил собственную дочь на передовую войны за вакцину. Это свидетельствует о том, что речь идет о политике с большой буквы.

Одна из дочерей российского президента Владимира Путина привилась против коронавируса. Во вторник Путин сам сообщил новость, что российские ученые закончили работу над вакциной, которая пойдет в массовое производство, так что масштабная вакцинация может начаться уже с нового года. Если вакцина действительно действует так, как обещают, и дает лишь легкую температуру, обеспечивая при этом человека большим количеством антител против вируса, — это триумф не только российской науки. Это политический триумф, который нельзя измерить ни деньгами, ни более-менее успешными войнами.

Ведь гонка за вакциной затмевает все другие гонки. В этой гонке речь идет ни много ни мало о том, чтобы снова сделать мир прежним, чтобы позволить нам опять вести нормальную жизнь. Мы все лучше понимаем это, по мере того как по всей планете количество зараженных продолжает расти, в том числе и в Европе даже после месяцев карантина. Через полгода после начала буйства этой чумы мы поняли, что вернемся к нормальной жизни лишь тогда, когда получим вакцину.

Легендарная гонка между Скоттом и Амундсеном, наперегонки рвавшимися к Южному полюсу более 100 лет назад, — всего лишь песчинка по сравнению с этой гонкой нашего времени, хотя тогда одна из самых молодых и беднейших наций Европы мерилась силами с крупнейшей империей мира. Даже погоня за олимпийской славой кажется мелочью, пусть Россия и поставила ради нее все на карту, обманом добившись спортивного триумфа на зимних Олимпийских играх у себя дома в 2014 году. Потому что гонка за вакцину — это величайшая гонка нашего времени, если не считать конкуренции между европейскими державами сто лет назад, которая в итоге привела к катастрофической Первой мировой войне.

В ней участвуют все. США, ЕС , Китай, Россия. Научные сообщества по всему миру работают над одной и той же задачей. Но этот вопрос не меньше политический, чем медицинский. Вакцина стала предметом соперничества сверхдержав — российских хакеров, например, обвинили в попытках украсть результаты западных исследований. Но в отличие от гонки вооружений это погоня за другими ценностями — попытка завоевать симпатии людей. А еще это бизнес. Мировые фондовые рынки восстановили большую часть потерянного с момента прихода этой новой чумы именно за счет ожидания вакцины, которая должна спасти глобальную экономику.

Всерьез встал вопрос: может ли гонка за вакциной изменить соотношение сил в мире. Может ли сверхдержава, которая не в состоянии справиться с этими проблемами, получить тяжелую рану от Китая просто потому, что бесчеловечная дисциплина этой страны лучше подходит для борьбы с чумой, чем частные медицинские страховки в США? Китай уже запустил программу вакцинации своих призывников.

И после того, как Россия недавно сказала, что у нее есть эффективная вакцина, тут же появилось много скептиков со своими предостережениями. Достаточно ли хорошо ее протестировали на побочные действия? Не вынудило ли медицину поторопиться давление со стороны политики? Западные ученые уже давно традиционно относятся со скепсисом к прогрессу России в сфере разработки вакцин.

Но что, если Россия в этот раз права? Что, если Путин пошлет не только свою дочь на передовую гонки за вакциной, но и сам туда отправится? Можно ли тогда поверить в то, что она безопасна? И что тогда делать?

Кому же тогда Россия продаст свой триумф в области мягкой силы? Европе, которая загнала эту страну в трясину санкций? Сопернику времен холодной войны — США? Китаю, своему своего рода идеологическому союзнику, конфликтующему и с США, и с ЕС, и так же, как и Россия, относящемуся, например, к правам человека и власти?

Или она просто продаст вакцину тому, кто больше заплатит? Если Россия выиграет эту гонку всех времен с таким большим отрывом, то Путин сможет заполучить за это практически все что угодно. А мягкая сила может быстро превратиться в жесткую.