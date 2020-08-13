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Россия напомнила о близком партнерстве с Белоруссией 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россия напомнила о близком партнерстве с Белоруссией
Фото: ТАСС
Россия остается близким партнером Белоруссии, и раскол между двумя государствами создать не получится. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости со ссылкой на ее брифинг.

«Хотелось бы подчеркнуть, что Россия была и остается надежным союзником и другом Белоруссии, и братского белорусского народа. Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал», — сказала дипломат.

На той же встрече с журналистами Захарова вспомнила о задержанных в Белоруссии российских гражданах: она заявила, что Москва надеется на то, что им скоро удастся вернуться в Россию. Она также рассказала о признаках иностранного вмешательства в белорусский кризис и заверила в непричастности к нему российского государства.
Протесты в Белоруссии длятся пятый день, они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Протестующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами. Участники протеста применяют фаеры, брусчатку и коктейли Молотова. Пострадали сотни людей, арестовано несколько тысяч.
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Комментарии 1
Политика , В мире , СНГ , Мария Захарова , Александр Лукашенко , МИД , РИА Новости
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