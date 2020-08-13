Россия напомнила о близком партнерстве с Белоруссией 

«Хотелось бы подчеркнуть, что Россия была и остается надежным союзником и другом Белоруссии, и братского белорусского народа. Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал», — сказала дипломат.

На той же встрече с журналистами Захарова вспомнила о задержанных в Белоруссии российских гражданах: она заявила, что Москва надеется на то, что им скоро удастся вернуться в Россию. Она также рассказала о признаках иностранного вмешательства в белорусский кризис и заверила в непричастности к нему российского государства.