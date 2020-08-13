«Беспрецедентное давление»: МИД о ситуации в Белоруссии

«Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнёрами на белорусские власти. Прослеживаются отчётливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — сказала она во время брифинга.