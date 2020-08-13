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В МИД России отметили попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
«Беспрецедентное давление»: МИД о ситуации в Белоруссии
Фото: РИА Новости
В России отметили небывалое давление, которое оказывают на белорусские власти «отдельные зарубежные партнёры», при этом наблюдаются и попытки вмешательства в дела республики, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнёрами на белорусские власти. Прослеживаются отчётливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — сказала она во время брифинга.

Применение таких методов уже неоднократно наблюдалось в других странах, подчеркнула Захарова.
Ранее главы МИД восьми европейских стран (Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции) выступили с призывом к белорусским властям вступить в диалог с оппозицией.
Как отметил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, если в Евросоюзе не будет достигнуто общее решение по введению санкций против Белоруссии, то Литва будет добиваться от государств региона принятия национальных санкций.
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Политика , Мария Захарова , МИД , ЕС
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