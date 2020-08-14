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Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы 

Lenta.ru и ещё 32 28 минут назад
Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы
Фото: Lenta.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан не высовываться на улицы. Об этом пишет БЕЛТА.
«Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России», [от политика Алексея] Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — заявил он.
Лукашенко при этом задался вопросами, как действовать ему и военным людям в ситуации массовых протестов: «Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда».
В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым более 80 процентов голосов набрал Лукашенко. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.
Оппозиция потребовала положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Нидерланды , Польша
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