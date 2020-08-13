Калашников объяснил усталость белорусов от Лукашенко 

Сенатор уточнил, что белорусы устали от действующего президента не потому, что он «плохой и не обеспечивает достойного уровня жизни». Калашников добавил, что Лукашенко предпринимает много экономически грамотных шагов.

Он сравнил ситуацию в Белоруссии с болотным пожаром, в который бросает дрова Запад. По его словам, стрельба с применением боевых патронов поставила преграду между президентом и гражданами страны. Сенатор также выразил опасения по поводу отношений Минска и Москвы в случае, если к власти придут «антироссийские силы».

Ранее сообщалось, что несколько белорусских предприятий начали забастовку. Среди них работники БелАЗа, объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова (МЭТЗ), а также сотрудники Жабинковского сахарного завода, Минского маргаринового завода Института химии новых материалов

Протесты в Белоруссии длятся пятый день, они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Протестующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовые гранаты. Участники протеста применяют фаеры, брусчатку и коктейли Молотова.