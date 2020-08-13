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Калашников объяснил усталость белорусов от Лукашенко 

Lenta.ru 2 часа назад
Калашников объяснил усталость белорусов от Лукашенко
Фото: РИА Новости
Белорусы устали от президента страны Александра Лукашенко из-за того, что власть не дает существовать обществу. Такое объяснение дал член Совета Федерации, председатель Комиссии парламентского собрания по экономической политике Союза России и Белоруссии Сергей Калашников, передает радиостанция «Говорит Москва».
Сенатор уточнил, что белорусы устали от действующего президента не потому, что он «плохой и не обеспечивает достойного уровня жизни». Калашников добавил, что Лукашенко предпринимает много экономически грамотных шагов.
Он сравнил ситуацию в Белоруссии с болотным пожаром, в который бросает дрова Запад. По его словам, стрельба с применением боевых патронов поставила преграду между президентом и гражданами страны. Сенатор также выразил опасения по поводу отношений Минска и Москвы в случае, если к власти придут «антироссийские силы».
Ранее сообщалось, что несколько белорусских предприятий начали забастовку. Среди них работники БелАЗа, объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова (МЭТЗ), а также сотрудники Жабинковского сахарного завода, Минского маргаринового завода Института химии новых материалов
Протесты в Белоруссии длятся пятый день, они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Протестующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовые гранаты. Участники протеста применяют фаеры, брусчатку и коктейли Молотова.
По мнению Лукашенко, оппозиция планирует устроить революцию. С начала протестов задержали около семи тысяч человек, минские СИЗО оказались переполненными. Задержанных перевозят из столицы в Жодино — там расположена следственная тюрьма.
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Комментарии
Политика , Белоруссия в огне , Сергей Калашников , Александр Лукашенко , Совет Федерации , ФСИН , Радиостанция "Говорит Москва"
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