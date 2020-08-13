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Сотрудник администрации президента Белоруссии уволился в знак протеста 

Lenta.ru и ещё 2 45 минут назад
Сотрудник администрации президента Белоруссии уволился в знак протеста
Фото: Lenta.ru
Об этом бывший госслужащий написал в своем профиле в Instagram.
Он занимал должность заместителя начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления.
«Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе», — написал Проскалович.
В течение суток об увольнении заявляют все больше сотрудников государственных СМИ и чиновников. К объявленной в Белоруссии забастовке с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов присоединились работники Минского автомобильного завода (МАЗ), Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) и других крупных предприятий («Интеграл», «Керамин», «Терразит», «Гродно Азот»).
Массовые акции протеста в Белоруссии продолжаются пятый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Официально подтверждена гибель двух человек.
Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за четыре ночи протестов были задержаны около семи тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.
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Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , ФСИН
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