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Аксенов решил уволить главу «Крымавтодора» 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
Аксенов решил уволить главу «Крымавтодора»
Фото: ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил вице-премьеру правительства республики Евгению Кабанову уволить руководителя "Крымавтодора" Дмитрия Кривенко. Соответствующее решение он озвучил на совещании, посвященном строительной отрасли Крыма.
Также Аксенов поручил объявить выговоры начальнику Службы автодорог Александру Нефедову и его первому заместителю Антону Суханову за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах.
Такое решение руководитель региона принял после поездки по строящимся и ремонтирующимся дорогам Симферополя. По словам Аксенова, он разочарован их качеством.
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Политика , Евгений Кабанов , Сергей Аксенов , Александр Нефедов , Республика Крым
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