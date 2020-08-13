Аксенов решил уволить главу «Крымавтодора» 

Также Аксенов поручил объявить выговоры начальнику Службы автодорог Александру Нефедову и его первому заместителю Антону Суханову за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах.

Такое решение руководитель региона принял после поездки по строящимся и ремонтирующимся дорогам Симферополя. По словам Аксенова, он разочарован их качеством.