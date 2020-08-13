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Борющийся за культуру российский депутат получил штраф за мат на заседании 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Борющегося за культуру депутата оштрафовали за мат
Фото: страница Дмитрия Чернышевского в Facebook
Заместитель председателя комитета по культуре Саратовской областной думы Дмитрий Чернышевский получил штраф в размере 800 рублей за мат на заседании. Об этом сообщили в Волжском районном суде Саратова, передает РИА Новости в четверг, 13 августа.
Согласно материалам дела, борющийся за культуру депутат «выражался грубой нецензурной бранью» в адрес другого депутата Александра Анидалова. Как пояснила агентству глава комитета по культуре Саратовской облдумы Алевтина Лосина, Чернышевский поддался на провокацию оппозиционных депутатов, которые стали безосновательно обвинять партию, к которой он принадлежит, в развале авиазавода в Саратове.
Чернышевского признали виновным по части 1 статьи статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Он не признал вину. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
Ранее в Саратовской областной думе депутаты прямо на заседании устроили драку. После того, как конфликтовавших разняли, один из участников потасовки стал обливать других депутатов водой из пластиковых бутылок. Сама встреча была посвящена, в частности, неэтичному поведению Чернышевского. Потасовка завязалась еще до того, как депутаты подошли к сути встречи.
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Политика , Общество , Александр Анидалов
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