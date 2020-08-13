Белоруссию активно хотят затянуть в антироссийский треугольник

Министр обороны Польши призвал НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии . По словам Мариуша Блащака, важно в первую очередь «поддержать соседа» — он напомнил, что польские и литовские президенты хотят выступать посредниками в переговорах Минска ЕС . При этом Белоруссию активно хотят затянуть в антироссийский «Люблинский треугольник».

Североатлантический альянс не должен вмешиваться в белорусский политический кризис. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак , передает РИА «Новости».

«Я думаю, то, что делается в Белоруссии, — это прежде всего дело соседской поддержки», — заявил глава польского военного ведомства. По словам Блащака, вместо вмешательства НАТО гораздо лучше будет, если президенты Польши и Литвы выступят посредниками в переговорах между Евросоюзом и властями Белоруссии.

«Еще есть пространство для диалога», — заявил министр иностранных дел Польши.

Неделей ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что началось вовлечение Белоруссии в «игры против России ». «Начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России. Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы », — считает сенатор.

Так он отреагировал на сообщение СМИ о телефонном разговоре министров иностранных дел Белоруссии и Украины — Владимира Макея и Дмитрия Кулебы. Кроме того, белорусского главу МИДа позвали на встречу глав внешнеполитических ведомств Литвы, Польши и Украины — как почетного гостя.

Напомним, 28 июля министры иностранных дел Польши, Украины и Литвы объявили о создании «Люблинского треугольника». Это объединение, как отмечают сами дипломаты, направлено на развитие сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма и «всего, что способно сделать Европу сильнее».

По мнению Пушкова, польские власти будут пытаться использовать Украину для выхода к Черному морю. «Старая мечта польской элиты времен Пилсудского — „Польша от моря до моря“, — заявлял сенатор.

Представляя „Люблинский треугольник“, министры трех государств открыто говорили о его антироссийском характере.

В заявлении участников встречи говорится, что отдельным направлением их деятельности станет „противодействие российской дезинформации“, а также „защита международного права в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины“.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко , о победе которого на выборах объявил ЦИК РБ — его поддержали 80% избирателей, с чем не согласны протестующие уже несколько дней подряд белорусы — заявил, что протесты спровоцированы „западными кукловодами“.

По словам Лукашенко, белорусское КГБ нашло следы этих „кукловодов“ в Чехии, откуда координируются действия „объединенного штаба оппозиции“.

Кроме того, как заявил белорусский лидер, прибывшие „из России и Украины майданутые“ играют роль координаторов протестов, не участвуя в них напрямую. „Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию“, — заявил Лукашенко.

Вскоре после этого МИД Чехии вызвал посла Белоруссии для разъяснения слов Лукашенко о причастности чешского государства к организации протестов. Чешская сторона ожидает предоставления доказательств, на которых основано заявление Лукашенко, отметил глава МИД страны Томаш Петржичек . Он добавил, что внешнеполитическое ведомство выражает протест в связи с данным заявлением.

Тремя днями ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии в связи с насилием милиции против граждан республики.