9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

10 августа Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах. В ней он назвал народы России и Белоруссии братскими и выразил надежду на то, что Лукашенко поспособствует развитию отношений между странами во всех областях. Сегодня в пресс-службе Кремля сообщили, что российский президент не намерен в ближайшее время встречаться с белорусским коллегой — в его графике встречи с ним нет.