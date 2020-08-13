В графике президента России Владимира Путина нет встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом, как сообщает RT, рассказали в пресс-службе администрации президента России.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
10 августа Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах. В ней он назвал народы России и Белоруссии братскими и выразил надежду на то, что Лукашенко поспособствует развитию отношений между странами во всех областях. Сегодня в пресс-службе Кремля сообщили, что российский президент не намерен в ближайшее время встречаться с белорусским коллегой — в его графике встречи с ним нет.
Позавчера доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян высказал мнение, что Путин поздравил Лукашенко с победой, несмотря на то, что тот в ходе предвыборной кампании оскорблял Москву, потому что Лукашенко — меньшее зло по сравнению с прозападным политиком, который может прийти ему на смену в результате протестов.