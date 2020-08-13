Горбачев призвал отстаивать достижения перестройки 

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал бороться с попытками оправдания политических репрессий в Советском Союзе, сообщает 13 августа ТАСС.

Горбачев сделал заявление в связи с 30-летием подписания указа «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20−50-х годов» от 13 августа 1990 года.

По его мнению, сегодня необходимо отстаивать эти достижения перестройки, так как якобы продолжаются попытки оправдания массовых репрессий. Горбачев считает, что указ позволил утвердить норму правового государства.

Напомним, с 1987 по 1990 год реабилитированы более 1 млн человек.