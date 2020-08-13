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Михаил Мишустин вывозит на Дальний Восток половину кабмина 

Российская Газета 14 минут назад
Мишустин вывозит на Дальний Восток половину кабмина
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Сегодня стартует рабочая поездка председателя правительства Михаила Мишустина на Дальний Восток. За неделю премьер планирует посетить четыре региона, провести около трех десятков встреч и совещаний, в том числе отраслевых, чтобы на месте разобраться в проблемах важнейшей территории страны и "расшить" узкие места, препятствующие ее развитию.
В графике главы правительства — Чукотка, Камчатский край, Магаданская и Амурская области. Объекты самые разнообразные: от больниц, теплиц и рыболовецких колхозов до электростанций и горно-обогатительных комбинатов. Поездка будет крайне сложной в плане логистики. Для передвижения будут задействованы не только правительственные борта, но и вертолеты, плавучие средства.
Премьеры давно не совершали столь длительных поездок в регионы. Как правило, "укатайки", как называют такие мероприятия журналисты, ограничивались несколькими днями — по одному дню на субъект. Михаил Мишустин выбрал принципиально новый формат. Что называется, с полным погружением. Работать на Дальнем Востоке премьер начнет сразу после восьмичасового перелета без паузы на отдых. Вместе с главой правительства в регион выдвинулась половина кабинета министров. Как стало известно "Российской газете", в списке участников рабочей поездки Мишустина более 60 человек, включая вице-премьеров (они проведут и свои совещания), министров и их заместителей. По сути, это будет полноценная выездная стратсессия кабмина. Ключевой для региона вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев — пока остается в Москве. Анализы, сданные им на коронавирус накануне поездки, показали положительный результат. Если дальнейшее тестирование подтвердит диагноз, Трутнев будет участвовать в совещаниях дистанционно.
В составе десанта, вылетевшего из Москвы, также главы крупнейших российских компаний и институтов развития — председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, гендиректор, председатель правления "Российских железных дорог" Олег Белозеров, президент "Транснефти" Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор "Фонда развития Дальнего Востока и Арктики" Алексей Чекунков.
В списке участников рабочей поездки более 60 человек — вице-премьеры, министры и их заместители
Ожидается полный штат губернаторов регионов Дальнего Востока. Причем с каждым из них у премьера будет как минимум два касания: на совещании по электроэнергетике и газификации в Петропавловске-Камчатском и по развитию ДВФО — в Благовещенске. Также Михаил Мишустин проведет ряд "двусторонок" с главами регионов. Кроме того, он встретится с представителями общественности и гражданами, чтобы услышать от них идеи по развитию Дальнего Востока и узнать о том, как идет выдача "дальневосточных гектаров" и льготной ипотеки под 2%. Основная цель этих встреч — сфокусироваться на существующих проблемах и понять, как их можно решить.
Дальний Восток — один из первых регионов, которые Михаил Мишустин посещает в должности председателя правительства. Эту поездку он анонсировал еще в июле, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.
В сентябре правительство собирается окончательно утвердить Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Мишустин, по его собственным словам, хотел лично убедиться, что все предложения по развитию этой территории в Национальной программе учтены и что сама она максимально приближена к потребностям людей, которые там живут и работают.
Правительство собирается предложить системный подход к развитию Дальнего Востока. Программа должна стать ответом на застарелые проблемы региона: отток населения, отсутствие нормальной инфраструктуры и достойных условий для жизни, высокие цены и оторванность от основной территории страны.
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Комментарии 5
Политика , Николай Токарев , Алексей Чекунков , Алексей Миллер , Юрий Трутнев , Игорь Шувалов , Михаил Мишустин , Олег Белозеров , Газпром , Транснефть , Госдума , РЖД , "Российская газета" , Камчатский Край
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