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Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти в отставку 

Lenta.ru и ещё 19 12 часов назад
Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти в отставку
Фото: Lenta.ru
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью «Радио Свобода» призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку.
Писательница подчеркнула, что в стране никто не хочет майдана и крови, а причиной всего происходящего сейчас в Белоруссии назвала желание Лукашенко остаться у власти. «Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не бросил народ в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи», — обратилась Алексиевич к главе государства.
Кроме того, она признала победу на выборах кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Ранее белорусский милиционер записал видеообращение к коллегам, в котором признал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую президентом и отметил, что ждет от нее приказов по защите республики и ее граждан.
В Белоруссии уже четвертый день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.
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Политика , В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Светлана Алексиевич , Александр Лукашенко , радио "Свобода"
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