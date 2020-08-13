Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти в отставку 

Писательница подчеркнула, что в стране никто не хочет майдана и крови, а причиной всего происходящего сейчас в Белоруссии назвала желание Лукашенко остаться у власти. «Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не бросил народ в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи», — обратилась Алексиевич к главе государства.

Кроме того, она признала победу на выборах кандидата в президенты Светланы Тихановской

Ранее белорусский милиционер записал видеообращение к коллегам, в котором признал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую президентом и отметил, что ждет от нее приказов по защите республики и ее граждан.

В Белоруссии уже четвертый день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.