Трутнев заразился коронавирусом 

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сдал положительный тест на коронавирус, передает РИА «Новости».
«Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат. Вице-премьер сдаст повторный тест в ближайшее время», — рассказали в аппарате Трутнева.
График рабочих поездок вице-премьера будет пересмотрен после того, как будут готовы результаты повторного теста. Если анализ опять окажется положительным, Юрий Трутнев перейдет на дистанционную работу.
Уже сейчас Трутнев соблюдает самоизоляцию с целью обезопасить от заражения сотрудников правительства, сообщили в пресс-службе аппарата.
По информации телеграм-канала RIA Kremlinpool, 13 августа Трутнев должен был встречать премьер-министра РФ Михаила Мишустина у трапа самолета в Анадыре на Чукотке.
Как сообщал «Рамблер», ранее коронавирусом переболели премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава Минстроя Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков.