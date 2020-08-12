Трутнев заразился коронавирусом 

Все новости на карте

«Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат. Вице-премьер сдаст повторный тест в ближайшее время», — рассказали в аппарате Трутнева.

График рабочих поездок вице-премьера будет пересмотрен после того, как будут готовы результаты повторного теста. Если анализ опять окажется положительным, Юрий Трутнев перейдет на дистанционную работу.

Уже сейчас Трутнев соблюдает самоизоляцию с целью обезопасить от заражения сотрудников правительства, сообщили в пресс-службе аппарата.