Киев подготовил новый план по «возвращению» Крыма 

Созданная украинскими властями специальная группа завершила работу над «концепцией правосудия переходного времени» для Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

Документ, по задумке авторов, должен стать главным инструментом возвращения регионов в юридическое пространство Украины после возобновления над ними суверенитета Киева, передаёт «Коммерсантъ».

Работа над концепцией продолжалась около года. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, она даст ответы на сложные вопросы, в том числе на касающийся жизни людей после восстановления контроля над Крымом и неподконтрольными частями востока страны.

Возглавил рабочую группу постоянный представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич , чьё постпредство находится в Херсоне . Его заместителем был назначен глава Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

Первый вариант текста концепции был представлен властям в марте 2020 года. Обнародовать его не стали, однако известно, что одно из положений отменяло дискриминационное положение крымчан, касающееся открытия счёта в украинском банке.

Итоговый вариант документа пока также не опубликован, но члены рабочей группы рассказали больше деталей концепции. На её основании к ответственности должны привлекаться люди, которые совершили преступления против украинского государства. С помощью концепции предлагается рассчитывать размеры компенсаций за утраченное в ходе боёв и захватов имущество, регулировать вопросы амнистии и восстанавливать органы украинского правосудия.

Известно, что в итоговом варианте документа предусмотрен запрет на занятие любых государственных должностей для людей, которые работали на руководящих постах в администрациях Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) или Крыма, а также для тех, кто принимал участие в организации референдумов по «отделению» этих регионов.

При этом Павличенко пообещал, что 95% населения Крыма и ОРДЛО не столкнутся с негативными последствиями возвращения украинского суверенитета, даже если они принимали участие в референдумах или служили в подразделениях, являющихся, согласно украинскому законодательству, «незаконными вооружёнными формированиями» или «частями оккупационных сил».

К ответственности, согласно концепции, будут привлекать только тех «участников вооружённых формирований», которые совершали военные преступления, такие как мародёрство, внесудебные расправы, издевательства над пленными или мирными жителями. Не удастся избежать уголовной ответственности и высокопоставленным чиновникам администраций Крыма и ОРДЛО.

Окончательный вариант «концепции правосудия переходного периода» уже поступил на рассмотрение в офис президента Украины. В случае одобрения чиновниками и подключёнными к её изучению юристами она будет утверждена указом главы государства и опубликована целиком.

Ранее NEWS.ru писал, что петиция с требованием «смелых решений» по Крыму и Донбассу появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского . По мнению автора обращения, Киев может «выкупить» регионы у России в рассрочку. Таким же образом предлагалось решить проблему с Донбассом.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».