России придется заплатить «огромную цену», если информация о «сговоре» Москвы с запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан» подтвердится, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, текст которого опубликован на сайте Госдепа. «Если русские предлагают деньги за убийство американцев, или, раз уж на то пошло, других жителей Запада, придется заплатить огромную цену. Этим я поделился с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым … Мы не потерпим этого», — сказал Помпео. Ранее The New York Times опубликовала статью со ссылкой на анонимный источник, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами (движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России) боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. В статье не были представлены какие-либо доказательства в пользу этих утверждений. Позднее газета назвала имя «посредника» в якобы «сговоре» России с боевиками. В свою очередь, газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в американской администрации опубликовала материал, в котором утверждается, что несколько американских военных могли быть убиты из-за приписываемого России «сговора» с афганскими боевиками. Президент США Дональд Трамп назвал публикацию «очередным вбросом», а позднее сообщил в Twitter, что американская разведка признала информацию о «сговоре» боевиков с Россией недостоверной. Пентагон также заявил, что не имеет доказательств, которые бы подтвердили информацию о приписываемых России попытках вступить в «сговор» c боевиками.
Помпео выступил с угрозами в адрес России
Фото: RT на русском
Политика , Армия , Ближний Восток , Конфликты , США , Дональд Трамп , Пентагон , Госдеп США , Талибан , Washington Post , New York Times , Москва
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