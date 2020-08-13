Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео выступил с угрозами в адрес России 

Rambler News Service и ещё 3 9 часов назад
Помпео выступил с угрозами в адрес России
Фото: RT на русском
России придется заплатить «огромную цену», если информация о «сговоре» Москвы с запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан» подтвердится, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, текст которого опубликован на сайте Госдепа. «Если русские предлагают деньги за убийство американцев, или, раз уж на то пошло, других жителей Запада, придется заплатить огромную цену. Этим я поделился с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым … Мы не потерпим этого», — сказал Помпео. Ранее The New York Times опубликовала статью со ссылкой на анонимный источник, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами (движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России) боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. В статье не были представлены какие-либо доказательства в пользу этих утверждений. Позднее газета назвала имя «посредника» в якобы «сговоре» России с боевиками. В свою очередь, газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в американской администрации опубликовала материал, в котором утверждается, что несколько американских военных могли быть убиты из-за приписываемого России «сговора» с афганскими боевиками. Президент США Дональд Трамп назвал публикацию «очередным вбросом», а позднее сообщил в Twitter, что американская разведка признала информацию о «сговоре» боевиков с Россией недостоверной. Пентагон также заявил, что не имеет доказательств, которые бы подтвердили информацию о приписываемых России попытках вступить в «сговор» c боевиками.
Rambler News Service: последние новости
Видео: Мишустина не пустили в кабинет МРТ Видео: Мишустина не пустили в кабинет МРТ В Кремле опровергли сообщения о встрече Путина и Лукашенко В Кремле опровергли сообщения о встрече Путина и Лукашенко Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии
Комментарии
Политика , Армия , Ближний Восток , Конфликты , США , Дональд Трамп , Пентагон , Госдеп США , Талибан , Washington Post , New York Times , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лукашенко не ожидал такого сценария»
«Лукашенко не ожидал такого сценария»
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Видео
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение