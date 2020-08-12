Без вариантов: Лукашенко закрыл себе дорогу на Запад

Майданы не возникают спонтанно. Они долго готовятся. Изучаются ключевые фигуры режима, выясняется кого и как можно завербовать. Режим стараются изолировать как от внешних источников поддержки, так и от его опоры внутри страны

Готовятся профессиональные активисты, которые должны будут обеспечивать информационное сопровождение майдана, подготовку нужной картинки для СМИ, агитацию в социальных сетях и т.д.

Проводятся тренинги полевых командиров, чьей задачей станет непосредственное руководство пушечным мясом майдана: постановка задач куда идти и что делать в каждый конкретный момент. Помимо этого в обществе создаётся прослойка пассивной поддержки майдана — те, кто в протестах не участвует (или приходит разово), но с пеной у рта отстаивает «право народа на протест» в беседах с друзьями и знакомыми, создавая у них впечатление, что « вся страна за майдан» и только ты один против. Главное же, проходят выучку отряды «защитников майдана» — боевиков, в обычное время имитирующих надзор за порядком в палаточном городке протестующих, а в критический момент, «неведомо откуда» получив оружие, становящихся ударной силой вооружённого переворота (если до этого доходит дело).

Неважно рассчитываете вы провести майдан мирно или заранее знаете, что дело дойдёт до вооружённых столкновений. Абсолютно все составные части майдана должны быть подготовлены, а их взаимодействие отлажено до автоматизма, прежде, чем майдан начнётся. Если что-то пойдёт не так и власть окажется устойчивее, чем предполагалось, далеко не все майданные силы будут введены в бой. Майдан быстро «сдуется», пожертвовав засветившимися активистами (много им не дадут, а если и дадут, то подготовить замену нетрудно). Главные же силы уйдут на дно, перегруппируются и будут ждать нового подходящего случая для активного выступления, ведя, тем временем незаметную, но важную работу по привитию майданного взгляда на жизнь социальным группам, имеющим ключевое значение для победы (журналистам, экспертам, силовикам, бюрократам, известным артистам, певцам, блогерам).

Следующее выступление обязательно состоится, если только власть не выкорчует до конца весь реальный актив майдана на своей территории. Примерно, как сделал Эрдоган с путчистами. Он начал с генералов, но очень скоро в тюрьмы (или в отставку) отправились гражданские чиновники, журналисты, общественные деятели, и счёт им шёл на тысячи. Только так можно остановить подготовленный майдан. Конечно, не обязательно всех сажать в тюрьмы, но лишить возможности вредить необходимо всех, равно как и выявить, и оборвать их связи с иностранными правительствами и спецслужбами.

Если производится неполная зачистка майдана (бьют только по тем, кто вышел на улицы), как это сделал Кучма, после подавления акции «Украина без Кучмы» или как делает сейчас Лукашенко, то Запад ограничивается выражением стандартного недовольства, но стремится отношения полностью не рвать, поскольку главные силы майдана сохранены и нуждаются в руководстве. Осуществлять же последнее проще, если с руководством страны-мишени ты поддерживаешь внешне нормальные отношения.

Однако деятеля, который решит зачистить майдан до конца, либо же каким-то иным способом наступит на хвост Западу ждёт полный остракизм. Запад фанатично будет бороться за его устранение и показательное наказание. Такого деятеля ждёт судьба Чаушеску, Милошевича или Каддафи, если не повезёт в последний момент спастись, как повезло (с российской помощью) Эрдогану и Януковичу. Кстати, замечу, что Эрдогана хотели убить всего лишь за то, что он не решился развязать войну с Россией, зная, что НАТО не поддержит Турцию, а Януковича за то, что отложил (даже не отменил) подписание соглашения об ассоциации с ЕС

Лукашенковские силовики пока достаточно эффективно (хоть и не совсем уж без проблем) справляются с майданной пехотой — пушечным мясом майдана, состоящим из тупых активистов с хорошими лицами, пятью высшими образованиями и десятью иностранными языками, которые уверены, что режим не пускает их в Европу, где для них уже построены виллы, наполнены бассейны, накрыты столы и расстелены постели. И где, само собой, таким прогрессивным личностям как они, выдают сколько хочешь денег, только за то, что ты такой прекрасный есть на свете.

Если не произойдёт ничего экстраординарного, то к началу следующей недели улитка белорусского майдана должна будет втянуть рожки и спрятать свою тушку в домик, так и не выставив в поле главные и наиболее опасные силы, не заставив вскрыться предателей внутри системы.

Если Лукашенко этим удовлетворится, то через полгода, год, полтора, два (в крайнем случае по итогам следующих выборов, хоть это и сомнительно — слишком долго), под каким-нибудь благовидным предлогом, майдан вновь обоснуется на улицах белорусских городов. При этом, силы майдана к тому времени увеличатся, а белорусская власть ослабеет. Не с первой попытки, так со второй, не со второй, так с третьей, но майдан победит. Не для того его готовили, чтобы просто капитулировать перед белорусским ОМОНом. Слишком серьёзные силы и слишком значительные интересы задействованы в подготовку майданов.

Если же Лукашенко решится провести массированную чистку Белоруссии (включая своё окружение) от майданных структур и агентов, то он для Запада сразу же станет врагом, с которым не договариваются, которого уничтожают. Во-первых, его попытаются уничтожить раньше, чем он вскроет спящие майданные ячейки в государственном аппарате. Во-вторых, даже если он сумеет сыграть на упреждение и Запад потеряет большую часть своих агентов и подготовленных кадров, легче не станет. Тогда против белорусского президента будут принципиально задействованы все доступные ресурсы, а ради его свержения могут организовать даже гибридную агрессию по сирийскому или ливийскому образцу. Запад всегда стремится примерно покарать ослушника, чтобы другим неповадно было.

Как видим, Лукашенко себе дорогу на Запад закрыл в любом случае. Евроинтеграторы из его окружения там могут быть востребованы. Но он, как «кровавый диктатор», подавивший «народный протест» может рассчитывать только на то, что ему дадут спокойно покинуть страну (в случае развития мягкого сценария).

Сейчас спасение и Лукашенко, как человека, и Белоруссии, как Западно-русского края, и проживающей в ней ветви русского народа заключается в скорейшей и возможно более полной интеграции с Россией. Только явное российское финансово-экономическое присутствие в Белоруссии убедит Запад в том, что над страной развёрнут российский военно-политический зонтик. Чем глубже интеграция, чем больше в Белоруссии интересов России, чем в большей степени Белоруссия и будет Россией, тем меньше у Запада будет сомнений в том, что любая провокация на этом направлении может для него плохо кончиться.

Варианты многовекторности для Белоруссии завершились. Путь на Запад открыт без Лукашенко и по украинскому сценарию. По пути на Восток на какое-то время остаётся Лукашенко, но придётся сразу безоговорочно принять российские правила игры. По факту для выживания народа Белоруссии остался только путь добровольного и радостного встраивания в Россию (насильно Москва тащить не будет). Альтернативой служит дорога в никуда, по которой пошла Украина.