Путин отчитал врио губернатора за высокие цены 

Путин подчеркнул, по сравнению с остальными регионами на Камчатке наблюдается солидный уровень доходов граждан, который, однако, нивелируется высокими ценами. В результате реальные доходы местных жителей, по словам президента, оставляют желать лучшего.

При этом, по его словам, региональным властям и местному управлению Антимонопольной службы следует обратить пристальное внимание на деятельность монополистов, работающих на полуострове.

Глава государства признал, что высокие цены связаны с различными издержками, но, по его словам, этим обстоятельством завышенную стоимость продовольствия и товаров объяснить можно не всегда.

Солодов получил от президента поручение «внимательным образом на это взглянуть». Путин также обозначил еще несколько проблем региона: убыль населения, ежегодный дефицит бюджета и, как следствие, низкий уровень финансовой самообеспеченности.