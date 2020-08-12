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Путин отчитал врио губернатора за высокие цены 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Путин отчитал врио губернатора за высокие цены
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в беседе с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым раскритиковал завышенные цены в регионе, сообщает ТАСС. Глава государства посоветовал местным властям обратить внимание на монополистов.
Путин подчеркнул, по сравнению с остальными регионами на Камчатке наблюдается солидный уровень доходов граждан, который, однако, нивелируется высокими ценами. В результате реальные доходы местных жителей, по словам президента, оставляют желать лучшего.
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При этом, по его словам, региональным властям и местному управлению Антимонопольной службы следует обратить пристальное внимание на деятельность монополистов, работающих на полуострове.
Глава государства признал, что высокие цены связаны с различными издержками, но, по его словам, этим обстоятельством завышенную стоимость продовольствия и товаров объяснить можно не всегда.
Солодов получил от президента поручение «внимательным образом на это взглянуть». Путин также обозначил еще несколько проблем региона: убыль населения, ежегодный дефицит бюджета и, как следствие, низкий уровень финансовой самообеспеченности.
Ранее, как сообщал "Рамблер", на обложке французской газеты Liberation было опубликовано фото Владимира Путина в образе Джеймса Бонда. Поводом для этого стало заявление властей о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса российского производства.
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Политика , Владимир Солодов , Джеймс Бонд , Владимир Путин , ФАС , ИТАР-ТАСС , Камчатский Край
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