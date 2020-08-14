ФОМ: Путину доверяют 55 процентов россиян

По данным опроса, скорее доверяют главе государства 55% граждан, скорее не доверяют — 34%, еще 11% затруднились ответить. При этом 58% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 27%, еще 15% затруднились ответить.

Кроме того, 37% опрошенных оценивают работу правительства скорее хорошо, 46% — скорее плохо, а 17% затруднились ответить. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 44% оценивают хорошо, 19% — плохо, 37% затруднились ответить.

Всероссийский телефонный опрос проводился 7-9 августа среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.