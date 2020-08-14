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Путину доверяют 55 процентов россиян, показал опрос ФОМ 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
ФОМ: Путину доверяют 55 процентов россиян
Фото: РИА Недвижимость
Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 55% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным опроса, скорее доверяют главе государства 55% граждан, скорее не доверяют — 34%, еще 11% затруднились ответить. При этом 58% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 27%, еще 15% затруднились ответить.
Кроме того, 37% опрошенных оценивают работу правительства скорее хорошо, 46% — скорее плохо, а 17% затруднились ответить. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 44% оценивают хорошо, 19% — плохо, 37% затруднились ответить.
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 11% поддержали бы КПРФ, еще 11% — ЛДПР, 5% — "Справедливую Россию", 14% отдали бы голос за другую партию, а 9% не пошли бы на выборы.
Всероссийский телефонный опрос проводился 7-9 августа среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
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Комментарии 5
Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , Фонд "Общественное мнение" , ЛДПР
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