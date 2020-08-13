Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дегтярев одобрил идею передать правительственную яхту школьникам 

РИА Новости и ещё 12 3 часа назад
Дегтярев нашел применение правительственной яхте
Фото: ТАСС
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил проработать предложение о передаче яхты "Виктория" Краевому центру образования в Хабаровске, сообщает правительство региона.
Ранее руководство Краевого центра образования попросило Дегтярева передать учреждению правительственную яхту "Виктория", чтобы дети в том числе могли на ней проводить исследования реки Амур.
Дегтярев встретился с заместителем министра просвещения РФ Виктором Басюком. В ходе встречи врио губернатора также сообщил, что к нему поступило обращение от руководства и воспитанников Краевого центра образования — судно предложили задействовать в научных экспериментах учеников и экологических проектах по исследованию реки Амур.

"Продавать краевое имущество за копейки нельзя. А вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний. Поручаю министерству образования края этот вопрос проработать, встретиться со школьниками. А министерству имущественных отношений — уточнить состояние судна и пригодность его для перевозки детей", — отметил Дегтярев, чьи слова приводятся в сообщении.

Правительственная яхта "Виктория" в феврале 2019 года была выставлена на торги по распоряжению экс-губернатора Сергея Фургала, так как он считал ее покупку лишним приобретением, а содержание — неэффективным использованием бюджетных средств. Яхту приобретало прежнее правительство края, она находится на Хабаровском судостроительном заводе, ее содержание обходится в 600 тысяч рублей в год. Аукцион продлевался несколько раз, но желающих участвовать в нем не нашлось. Отмечалось, что яхту в том числе выставляли за минимальную цену в 30 миллионов рублей. В августе 2020 года правительство края сняло судно с торгов.
Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение "Краевой центр образования" является одним из наиболее крупных общеобразовательных учебных заведений Дальнего Востока РФ.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
Последние новости
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы Исполнительница песни "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому Исполнительница песни "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
Комментарии
Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Виктор Басюк , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Видео
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение