Дегтярев нашел применение правительственной яхте

"Продавать краевое имущество за копейки нельзя. А вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний. Поручаю министерству образования края этот вопрос проработать, встретиться со школьниками. А министерству имущественных отношений — уточнить состояние судна и пригодность его для перевозки детей", — отметил Дегтярев, чьи слова приводятся в сообщении.