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Лавров заявил о росте роли ООН 

РИА Новости 21 минуту назад
Лавров заявил о росте роли ООН
Фото: ТАСС
Роль ООН как безальтернативной площадки для международного диалога растет на фоне роста взаимозависимости стран и увеличения числа трансграничных угроз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
Он напомнил, что в последнее время ООН вменяют неспособность оперативно реагировать на возникающие вызовы и содействовать урегулированию международных кризисов.

"Под этим предлогом некоторые западные страны пытаются навязывать мировому сообществу альтернативные механизмы принятия решений, действуя в русле концепции так называемого "миропорядка, основанного на правилах", — подчеркнул министр.

"В корне не согласен с такой критикой. Несмотря на все трудности, ООН остается краеугольным камнем послевоенного мироустройства, безальтернативной площадкой, на которой все без исключения страны имеют возможность на равноправной основе обсуждать и решать актуальные международные проблемы. Более того, на фоне усиления взаимозависимости государств и увеличения числа трансграничных угроз ее значение и востребованность бесспорно возрастают", — отметил Лавров.

При этом он напомнил, что сейчас осуществляется масштабная реформа системы развития ООН, призванная способствовать достижению к 2030 году Целей устойчивого развития.
Лавров подчеркнул, что исключительно важную роль в урегулировании кризисов играет Совет Безопасности ООН.

"Безусловно, по ряду сюжетов ему с трудом удается выходить на консенсус. Основная причина, как представляется, кроется в нежелании некоторых государств отказаться от логики "игры с нулевой суммой" в пользу общемировых интересов. Однако в отношении подавляющего большинства вопросов члены Совета успешно нащупывают общеприемлемые развязки", — сказал он.

Министр указал, что Россия поддерживает любые разумные начинания по совершенствованию работы ООН при условии, что они не нарушают "разделение труда" между основными органами ООН.

"В частности, не отрицаем необходимость реформирования СБ и принимаем активное участие в соответствующих переговорах. При этом убеждены, что главной целью расширения состава Совета должно быть расширение представительности развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые проводят самостоятельную внешнюю политику и тем самым могут внести реальную добавленную стоимость в деятельность Совбеза, сделать ее более плюралистичной и демократичной", — заключил он.

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Политика , Сергей Лавров , МИД , Совбез ООН , ООН , Аргументы и Факты
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