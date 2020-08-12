Лавров заявил о росте роли ООН 

Роль ООН как безальтернативной площадки для международного диалога растет на фоне роста взаимозависимости стран и увеличения числа трансграничных угроз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

Он напомнил, что в последнее время ООН вменяют неспособность оперативно реагировать на возникающие вызовы и содействовать урегулированию международных кризисов.

"Под этим предлогом некоторые западные страны пытаются навязывать мировому сообществу альтернативные механизмы принятия решений, действуя в русле концепции так называемого "миропорядка, основанного на правилах", — подчеркнул министр.

"В корне не согласен с такой критикой. Несмотря на все трудности, ООН остается краеугольным камнем послевоенного мироустройства, безальтернативной площадкой, на которой все без исключения страны имеют возможность на равноправной основе обсуждать и решать актуальные международные проблемы. Более того, на фоне усиления взаимозависимости государств и увеличения числа трансграничных угроз ее значение и востребованность бесспорно возрастают", — отметил Лавров.

При этом он напомнил, что сейчас осуществляется масштабная реформа системы развития ООН, призванная способствовать достижению к 2030 году Целей устойчивого развития.

Лавров подчеркнул, что исключительно важную роль в урегулировании кризисов играет Совет Безопасности ООН

"Безусловно, по ряду сюжетов ему с трудом удается выходить на консенсус. Основная причина, как представляется, кроется в нежелании некоторых государств отказаться от логики "игры с нулевой суммой" в пользу общемировых интересов. Однако в отношении подавляющего большинства вопросов члены Совета успешно нащупывают общеприемлемые развязки", — сказал он.

Министр указал, что Россия поддерживает любые разумные начинания по совершенствованию работы ООН при условии, что они не нарушают "разделение труда" между основными органами ООН.