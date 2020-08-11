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Российские депутаты устроили совещание по поводу лужи 

Lenta.ru 1 час назад
Депутаты устроили совещание по поводу лужи
Фото: telegram-канал Mash
Депутаты из Петрозаводска (Карелия) устроили совещание по поводу лужи во дворе жилого дома. Официально обсуждения были посвящены «организации дренажа для дождевых вод». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Лужа образовалась во дворе дома №31 на Балтийской улице. На встрече присутствовали представители администрации города, коммунальных служб, управляющей компании, а также россияне, проживающие в соседних домах, передает «Росбалт».
В ходе разговора чиновники упомянули ошибку в проектировании 1980-х годов — якобы именно поэтому вода стоит и никуда не уходит. По результатам встречи было принято решение об организации дренажной системы, поскольку выяснилось, что на данном участке ее вообще нет.

«В качестве предложений высказывались варианты оборудования дополнительных уклонов или специальных щелей-стоков для воды в самом асфальте, но окончательное техническое решение примут специалисты уже после проведения полного обследования», — заявил депутат Андрей Ушаков.

Ранее коммунальщики из Владимира признали свое бессилие перед «вечной лужей». «Пытались бороться с этой вещью, и фрезеровали, и укладывали покрытие, но лужа все равно есть», — сказали они в ответ на жалобы местых жителей.
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Политика , Андрей Ушаков , Росбалт , Петрозаводск , Республика Карелия
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