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Токаев поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 1 час назад
Страна СНГ поздравила Путина с вакциной от COVID-19
Фото: ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с регистрацией первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

«Данное событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой», — цитирует ТАСС Токаева.

Глава государства выразил благодарность за «неизменную поддержку Казахстана в сложное для всего мира время», в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей.
В свою очередь министр труда, занятости и по социальным вопросам Сербии Зоран Джорджевич отметил, что создание российской вакцины имеет историческое значение для всего человечества.

«Меня лично очень обрадовала новость, что вакцина создана и зарегистрирована, это важная новость для человечества и важная новость для Сербии, поскольку, как обещал наш президент Александар Вучич, Сербия будет одной из первых стран, которая получит вакцину», — заявил он.

Джорджевич рад, что именно России удалось зарегистрировать вакцину первой. Также он выразил надежду, что сербские специалисты вскоре получат доступ к препарату, чтобы он мог пройти все проверки и тесты.
Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство рекомендует сделать прививку от гриппа медикам, пациентам с ожирением, болезнями сердца, легких и с сахарным диабетом.
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Комментарии 1
Политика , В мире , Другое , Зоран Джорджевич , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Александар Вучич , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС
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