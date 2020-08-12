Страна СНГ поздравила Путина с вакциной от COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с регистрацией первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

«Данное событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой», — цитирует ТАСС Токаева.

Глава государства выразил благодарность за «неизменную поддержку Казахстана в сложное для всего мира время», в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей.

В свою очередь министр труда, занятости и по социальным вопросам Сербии Зоран Джорджевич отметил, что создание российской вакцины имеет историческое значение для всего человечества.

«Меня лично очень обрадовала новость, что вакцина создана и зарегистрирована, это важная новость для человечества и важная новость для Сербии, поскольку, как обещал наш президент Александар Вучич, Сербия будет одной из первых стран, которая получит вакцину», — заявил он.

Джорджевич рад, что именно России удалось зарегистрировать вакцину первой. Также он выразил надежду, что сербские специалисты вскоре получат доступ к препарату, чтобы он мог пройти все проверки и тесты.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава , российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ , получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.