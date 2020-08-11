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Берлин анонсировал новые санкции за кибератаку на бундестаг 

News.ru 22 минуты назад
Берлин анонсировал новые санкции за кибератаку
Фото: Reuters
Евросоюз продолжит вводить санкции против организаторов и исполнителей кибератаки на бундестаг (парламент ФРГ) в 2015 году, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он добавил, что в конце мая 2020-го Берлин, в рамках Евросоюза, предложил применить соответствующие меры против злоумышленников. Инициатива стала второй, связанной с атакой хакеров на германское ведомство.

Как и в случае первого пакета санкций, это предложение теперь пройдёт процедуру, предусмотренную в ЕС. Это наше предложение широко поддерживается нашими партнерами, поэтому я ожидаю, что после летнего перерыва процесс будет быстро продвигаться вперед, — цитирует дипломата «Интерфакс».

В мае 2020 года генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск гражданина РФ Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году. Немецкие правоохранительные органы полагают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ. Предполагаемого российского хакера также разыскивают агенты Федерального бюро расследований США.
В результате за кибератаки Европейский союз в июле наложил новые санкции на граждан России. Ограничения коснулись четырёх россиян и Главного центра спецтехнологий Генерального штаба Вооружённых сил РФ. В свою очередь МИД РФ пригрозил Евросоюзу ответом на санкции. Кроме того, российский МИД призвал ЕС отказаться от бесполезных попыток оказания давления, вернуться к осуществлению базовых норм международного и европейского права и разработать эффективные правила предотвращения конфликтов в киберпространстве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на российские объекты и организации были совершены многочисленные кибератаки, исходящие из Германии. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
По словам представителя РФ, Москва выразила германской стороне озабоченность в связи с ситуацией по кибербезопасности. Он отметил, что в прошлом году и в текущем было зарегистрировано значительное количество кибератак, исходивших из германского сегмента сети Интернет
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Комментарии
Политика , Дмитрий Бадин , Бундестаг , Генштаб , МИД , ЕС , ФБР , ГРУ , МВД , Интерфакс , Германия
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