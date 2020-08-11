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Палестина поздравила Россию с регистрацией первой в мире вакцины от COVID-19 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Палестина поздравила Россию с регистрацией вакцины
Фото: Reuters
Президент Палестины Махмуд Аббас направил российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму с поздравлением в связи с регистрацией первой в мире вакцины от коронавируса, передает агентство WAFA.

"Поздравляем вас, господин президент, и в вашем лице хотим высоко оценить усилия российских ученых и лабораторий, вашего правительства по достижению этого уникального научного прорыва", — говорится в послании.

Аббас выразил надежду, что Палестина одной из первых стран получит российский препарат.
Ранее стало известно, что Минздрав зарегистрировал разработанную центром Гамалеи вакцину от коронавируса. Она должна поступить в оборот с 2021 года.
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Политика , Махмуд Аббас , Владимир Путин , Минздрав РФ , Палестина
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