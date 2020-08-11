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Путину доложили о приходе гриппа в Россию 

Lenta.ru 51 минуту назад
Путину доложили о приходе гриппа в Россию
Фото: ТАСС
В Россию пришел грипп и ряд других вирусов. Об этом президенту Владимиру Путину доложила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с членами правительства, передает «Интерфакс».
Она добавила, что обнаружен лишь один вирус гриппа, но это означает, что циркуляция уже есть.
По словам Поповой, ведомство начало отслеживать циркуляцию вирусов гриппозной и негриппозной этиологии в 17 субъектах страны. Она уточнила, что есть циркуляция вирусов негриппозной этиологии. Более половины случаев составляют риновирусы, сезонный вирус и парагрипп.
4 августа Роспотребнадзор рекомендовал россиянам сделать прививки от гриппа во второй половине августа или сентябре, так как ожидается подъем заболеваемости. В ведомстве предупредили, что в Россию придут четыре особенных штамма вируса гриппа типов А и В. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что возможно одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом, но пояснил, что пока неизвестно, как будет протекать заболевание. Он тоже посоветовал как можно быстрее сделать прививки от гриппа. О возможности одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом также заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
11 августа президент Владимир Путин сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препарат показал высокую эффективность. В министерстве здравоохранения уточнили, что после прививки российским препаратом иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет.
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Политика , Общество , Анна Попова , Геннадий Онищенко , Владимир Чуланов , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Интерфакс
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