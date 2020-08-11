Власти Крыма готовят планируют строительство нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Крыма Сергея Аксенова.

"Технико-экономическое обоснование к стационарному водоводу готовится", — сказал Аксенов, отвечая на вопрос, планируется ли строительство постоянно действующего водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами.

Отмечается, что Симферополь потребляет ежедневно 160 тыс. кубометров воды. Большую часть этого объема уже удалось заместить из других источников. Всего же в год на бытовые нужды в республике расходуется около 500 млн кубометров воды.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет поставлять воду в Крым лишь в случае "гуманитарной катастрофы".

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.