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В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода 

Газета.Ru 58 минут назад
Власти Крыма готовят планируют строительство нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Крыма Сергея Аксенова.

"Технико-экономическое обоснование к стационарному водоводу готовится", — сказал Аксенов, отвечая на вопрос, планируется ли строительство постоянно действующего водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами.

Отмечается, что Симферополь потребляет ежедневно 160 тыс. кубометров воды. Большую часть этого объема уже удалось заместить из других источников. Всего же в год на бытовые нужды в республике расходуется около 500 млн кубометров воды.
В Крыму появилась вода
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет поставлять воду в Крым лишь в случае "гуманитарной катастрофы".
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Политика , Видео , Денис Шмыгаль , Республика Крым
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