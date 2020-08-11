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Лавров выдвинул требование Минску 

Павел Тиунов 9 минут назад
Лавров выдвинул требование Минску
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Сергей настаивает на освобождении российских журналистов, задержанных на митингах в Белоруссии, сообщает Telegram-канал РИА Новости. При этом глава внешнеполитического ведомства требует от белорусских властей сделать это в кратчайшие сроки.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-1» заявила, что российские дипломаты держат на контроле ситуацию с задержанными в Минске сотрудниками отечественных СМИ.
Как сообщал «Рамблер», стало известно о задержании белорусскими силовиками корреспондента RT Константина Придыбайло и журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника.
Оба к настоящему моменту уже отпущены. Отмечалось также, что в Минске при задержании были избиты сотрудники изданий Daily Storm и «Медуза». Также стало известно о задержании сотрудников телеканала «Дождь». Позже выяснилось, что журналисты нарушили пятилетний запрет на въезд в республику.
По-прежнему нет связи с тремя стрингерами, работающими с видеоагентством Ruptly. Кроме того, в минском изоляторе до сих пор содержится журналист Семен Пегов, который является одним из авторов Telegram-канала War Gonzo. В настоящее время он находится в центре правонарушителей в белорусской столице.
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Политика , Константин Придыбайло , Мария Захарова , Семен Пегов , Евгений Олейник , МИД , РИА Новости , ИА Sputnik , Минск
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