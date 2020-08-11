Лавров выдвинул требование Минску 

Министр иностранных дел Сергей настаивает на освобождении российских журналистов, задержанных на митингах в Белоруссии сообщает Telegram-канал РИА Новости. При этом глава внешнеполитического ведомства требует от белорусских властей сделать это в кратчайшие сроки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-1» заявила, что российские дипломаты держат на контроле ситуацию с задержанными в Минске сотрудниками отечественных СМИ.

Оба к настоящему моменту уже отпущены. Отмечалось также, что в Минске при задержании были избиты сотрудники изданий Daily Storm и «Медуза». Также стало известно о задержании сотрудников телеканала «Дождь». Позже выяснилось, что журналисты нарушили пятилетний запрет на въезд в республику.